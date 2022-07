Tunisie : Le ministère du Commerce fait le point sur l’approvisionnement en produits subventionnés

Le sucre est introuvable cette dernière période dans les commerces. Une pénurie qui s’est inscrite dans la durée, et qui tombe mal, avec la saison des fêtes, où ce produit est des plus prisés. La rareté a-t-elle aussi concerné d’autres produits, farine, riz, etc.

« Suite aux pressions constatées en matière d’approvisionnement de certaines régions, en sucre subventionné destiné à la consommation familiale », le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce que « ce produit existe, désormais, en quantités suffisantes pour subvenir aux besoins dans différentes régions ».

Le ministère dit œuvrer à en assurer une distribution judicieuse, ainsi que le contrôle, en vue de garantir un ravitaillement régulier du marché.

L’approvisionnement du marché en café a retrouvé une cadence normale, aussitôt les mesures liées aux analyses nécessaires achevées, fait-il savoir.

Le même département indique que « des quantités supplémentaires de farine subventionnée destinée à la confection du pain étaient injectées sur le marché, en vue de faire face à la hausse de la demande pendant la saison estivale ».

S’agissant de l’huile végétale subventionnée, « une cargaison estimée à 6000 tonnes sera déchargée cette semaine. Une autre cargaison de la même quantité le sera dans la foulée », rassure-t-il.

Le ministère appelle l’ensemble des intervenants dans les circuits de distribution des produits subventionnés, à « la nécessité de s’en tenir aux règles de transparence et d’intégrité des transactions commerciales, et d’éviter toute transgression de la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui est de la spéculation, et de l’augmentation illicite des prix, qui leur font courir les sanctions judiciaires et administratives les plus sévères ».

Gnetnews