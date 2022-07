Tunisie : Les solutions prÃ©conisÃ©es pour pallier aux perturbations sur les vols Tunisair

Tunisie : Les solutions préconisées pour pallier aux perturbations sur les vols Tunisair

Les travaux de la cellule de crise se sont poursuivis hier soir à l’aéroport de Tunis-Carthage, pour tenter de parvenir à des solutions aux perturbations du trafic aérien.

Tenue sous la présidence du ministre du Transport, Rabiï Majidi, et en présence des PDG de Tunisair, et de l’OACA (Office de l’aviation civile et des aéroports), cette réunion a planché sur le suivi de l’évolution de la situation liée aux perturbations des vols de la compagnie nationale de et vers l’aéroport Tunis-Carthage, et l’examen des solutions à même d’assurer un retour à la normale, ainsi que la régularité des vols..

Le ministre a appelé à encadrer les passagers, et à assurer la communication à l’intérieur et à l’extérieur, incitant les différentes parties à redoubler d’efforts jusqu’à la fin de la crise, et de l’après-crise.

La sécurité reste l’élément important et prioritaire lors des vols, a-t-il souligné, lors de cette réunion à laquelle ont également pris part la responsable de la direction générale de l’aviation civile, le directeur général des frontières et des étrangers, et les représentants des différents intervenants à l’aéroport.

Le ministre s’est par ailleurs rendu la nuit de dimanche au centre de contrôle de la zone relevant de l’OACA, pour s’enquérir de la marche de travail dans ses différentes structures, à l’instar du centre des télécommunications aériennes à distance, le service des informations de l’aviation, les services des équipements de l’aviation civile…

Majidi a également visité le centre intégré du contrôle des opérations de Tunisair, pour suivre les travaux de mise à jour de la programmation des vols, en relation avec les données relatives à la promptitude de la flotte, indique le ministère du Transport.

L’éventualité d’affréter des avions pour assurer des vols aériens les prochains jours a été examinée, selon la même source.

La compagnie Tunisair avait annoncé, dimanche, que tous les efforts étaient déployés pour solutionner cette situation dans les meilleurs délais, suite aux perturbations sur ses vols les 1er et du 2 juillet 2022.

