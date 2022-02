Tunisie : Suspension de la distribution des bouteilles de gaz les 21, 22 et 23 Mars

La chambre syndicale nationale de distribution des bouteilles de gaz domestiques, a annoncé à l’issue d’une réunion de ses membres, le vendredi 25 février au siège de l’UTICA, la suspension de ses activités les 21, 22 et 23 Mars prochain.

Les participants ont convenu, à l’unanimité, de la décision de suspension, étant donné que les ministères ont failli à ce qui a été convenu lors de la réunion du 11 avril 2021, et que les deux augmentations de 25 millimes sur la bouteille, convenues en juin et septembre au titre de l’indemnité de distribution, n’ont pas été activées, et les données financières du 2ème trimestre de 2021 n’ont pas été actualisées, indique un communiqué paru sur la page officielle de l’UTICA.

Le programme à même de couvrir les années 2021, 2022 et 2023, devant être élaboré pendant le 2ème semestre de 2021, ne l’a pas été, selon la même source.

Le président de la chambre, Mohamed Mnif, a critiqué ce qu’il est advenu de la relation avec l’autorité de tutelle, en termes de manquement aux engagements, au point que les voies de dialogue aient été arrêtés.

Il a ajouté que la cherté outrancière des prix au cours des dernières années, s’agissant des hydrocarbures et des pièces de rechange ont impacté la marge bénéficiaire du distributeur, et en a accentué les difficultés.

Les ministères et responsables ont ignoré les revendications de la chambre, bien qu’elle ait présenté des études sérieuses sur la situation du secteur, et les mesures devant être prises pour surmonter les difficultés rencontrées.

Le président de la fédération des services et le vice-président de la chambre ont appelé, quant à eux, à lier l’augmentation systématiques des prix des bouteilles de gaz à celle des prix des hydrocarbures.

Gnetnews