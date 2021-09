Tunisie : tempÃ©ratures en hausse, vent du secteur sud

Tunisie : températures en hausse, vent du secteur sud

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 16 septembre par une hausse des températures, avec la poursuite de déferlement de vent de secteur sud.

Dans son premier bulletin Météo de la journée, l’INM indique que les maximales seront comprises entre 30 et 35° sur les côtes Nord, y compris le Cap Bon, et entre 35 et 42°dans le reste des régions avec l’apparition de coups de sirocco.

Le temps sera partiellement nuageux au Nord et au Centre, avec l’apparition de foyers orageux l’après-midi sur les hauteurs Ouest, accompagnés de pluies, qui concerneront par la suite les régions Est.

Au sud, le ciel serait peu nuageux.

Les vents seront relativement forts près des côtes, et faibles à modérés à l’intérieur du pays.

La mer serait agitée à très agitée sur le littoral.

