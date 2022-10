Tunisie : Temps judiciaire et rÃ©forme de la justice, au cÅ“ur du plan stratÃ©gique 2023 – 2025

Tunisie : Temps judiciaire et réforme de la justice, au cœur du plan stratégique 2023 – 2025

Le ministère de la Justice affirme que le temps judiciaire et la réforme du dispositif de la justice sont au cœur de son plan stratégique triennal 2023 – 2025.

Ouvrant hier, au nom de la ministre de la Justice, la journée d’études organisée par le centre des études juridiques et judiciaires, en collaboration avec l’Institut allemand de coopération judiciaire sur « le temps judiciaire, et la réforme du dispositif de la justice », en présence de l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, du Directeur Général dudit centre et de hauts magistrats à la tête de tribunaux, et autres hommes de loi et universitaires, son chef de cabinet, Kamel Eddine Ben Hassen, a mis l’accent sur l’importance des thèmes abordés lors de cette journée, et des résultats positifs pouvant en découler pour développer le dispositif judiciaire et le promouvoir davantage ».

« Ce sujet est parmi les principaux volets sur lesquels travaille le ministère de la Justice, dans le cadre de son programme stratégique, en vue de régler les problèmes du temps judiciaire, et en rationaliser la gestion, pour développer le système judiciaire, et mener les réformes nécessaires », a-t-il affirmé.

Il a souligné « le lien étroit entre le temps judiciaire et la justice efficace, dans la mesure où le blocage des affaires des justiciables, et le fait de ne pas leur assurer leurs droits dans des délais raisonnables, attentent, en profondeur, à leur droit naturel d’avoir recours à la justice ».

Le chef de cabinet a valorisé l’étude réalisée par une équipe du centre, discutée à cette occasion, « laquelle va déboucher sur des dispositions et solutions efficaces à même de rationaliser la gestion du temps judiciaire, afin que les affaires soient tranchées avec diligence, garantissant un procès équitable dans des délais raisonnables ».

