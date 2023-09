Tunisie : Teneur des discussions entre Abdelamjid Tebboune et Nabil Ammar à New-York

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier, mercredi 20 décembre 2023, au siège de l’ONU à New-York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, en marge de la 78ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

La rencontre a été une occasion au cours de laquelle le président algérien a réitéré son respect à son homologue tunisien, lui transmettant, par l’entremise du ministre, « ses salutations fraternelles », rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux parties ont affirmé « leur détermination respective à consolider la coopération bilatérale et la concertation, autour des différentes affaires régionales et internationales, et les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations-Unies ».

Gnetnews