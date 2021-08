Tunisie : Tout savoir sur la vaccination en pharmacie ; Ã©tapes, objectifs, personnes concernÃ©es (entretien avec Dr. Aymen Skander)

Tunisie : Tout savoir sur la vaccination en pharmacie ; étapes, objectifs, personnes concernées (entretien avec Dr. Aymen Skander)

« Parmi 2300 pharmacies réparties sur tout le territoire tunisien, 60% officines de jour et de nuit participeront volontairement à la campagne nationale de vaccination, dans le but d’accélérer l’immunisation de la population, notamment les plus jeunes citoyens, âgés entre 18 et 30 ans ».

C’est ce qu’a révélé, Dr. Aymen Skander, trésorier du Conseil national des pharmaciens tunisiens (CNOPT), propriétaire aussi d’une pharmacie de la zone d’El Menzeh, dans un entretien accordé à Gnetnews.

L’inscription sur evax.tn pour la vaccination contre le coronavirus en officine démarre ce mercredi 11 aout 2021, pour les personnes désirant se faire vacciner à proximité, au lieu de se rendre dans les centres généralement implantés dans les grandes villes.

Les injections anti-covid-19 en pharmacie débuteront le lundi 16 aout 2021, comme l’a annoncé le CNOPT, dans un communiqué.

D’après Dr. Skander, il s’agit d’une campagne complémentaire visant à rendre plus efficient le rôle de l’important réseau de pharmacies en Tunisie, dans la lutte contre la pandémie du covid-19. « Les pharmaciens ne rateront pas cette occasion pour sensibiliser également sur l’importance de la vaccination et pour convaincre ceux ayant des appréhensions sur le vaccin», a ajouté Dr. Aymen Skander. « Il s’agit d’une opération qui va inciter les gens à affluer sans aucune contrainte de déplacement ou encore de transport, qui vise aussi les non-inscrits sur evax.tn âgés de +60 ans », a-t-il précisé.

En expliquant le déroulement de la vaccination en officine, le trésorier du CNOPT nous a indiqué que durant la phase pilote de la vaccination en officine qui va démarrer le lundi 16 aout, 2 pharmacies représentatives, sélectionnées de chaque gouvernorat vont participer à cette première étape.

« L’objectif étant de tester l’affluence de la population, leur taux d’inscription sur Evax.tn, vérifier les aspects techniques de la plateforme, ainsi que voir les éventuelles problématiques au niveau de la logistique comme le transfert du vaccin de la pharmacie centrale vers les pharmacies, afin d’y remédier et lancer ensuite la vaccination en officine à plus grande échelle ».

Remise à niveau des officines



A partir du jeudi 19 aout, toutes les pharmacies volontaires inscrites sur Evax.tn participeront à la campagne nationale de vaccination.

Les critères de sélection de ces officines sont drastiques. Elles se basent à priori sur l’existence d’un espace adéquat pour que l’injection soit réalisée en toute sécurité, s’y ajoute la disponibilité d’un personnel formé, en plus du respect de la chaine de froid des vaccins avant leur utilisation, au sein des pharmacies.

Le trésorier du CNOPT a insisté sur ce point, en précisant que toutes les pharmacies sont déjà toutes équipées de réfrigérateurs pour conserver les vaccins en temps normal, ceux de la grippe, corticoïde…

« Pour les vaccins anti-covid, nous avons demandé une remise à niveau des équipements des officines, avec des enregistreurs de température pour qu’il y ait vérification en continu de la stabilité thermique des vaccins qui doit être fixée à 2.5° », souligne-t-il.

Concernant la quantité de vaccin dédiée à la vaccination en officine, Dr. Skander a rassuré que les stocks sont satisfaisants, ce qui va permettre de travailler sereinement sans aucun souci de pénurie.

«Le ministère de la Santé a promis d’assurer un seuil de sécurité en matière de vaccin, afin d’éviter les pénuries en cas de forte affluence, ou d’autres contraintes comme un retard de livraison, panne…Sans oublier, qu’aujourd’hui les vaccins sont entièrement disponibles dans les stocks, et que la Tunisie va recevoir d’ici le mois de novembre 4 millions de doses, ce qui est plutôt rassurant ».

La première semaine de la campagne de vaccination en pharmacie sera dédiée aux personnes âgées de plus de 60 ans, y compris ceux non-inscrits sur Evax, nous indique-t-il. « Quant aux moins jeunes, ils seront intégrés progressivement les semaines qui suivent. Il s’agit d’une activité complémentaire pour les centres de vaccination, afin de les aider à accélérer la vaccination des plus âgés, pour leur permettre de prendre en charge la tranche d’âge de 18 à 35, dont la plupart n’ont pas encore reçu leur première dose ».

Rappelons que, selon les derniers chiffres du ministère de la santé, 1 404 936 Tunisiens ont reçu leurs doses complètes de vaccin contre le covid-19. Le chiffre total des vaccinés, y compris ceux qui ont reçu une seule dose, se rapproche des 4 millions, avec plus de 500 mille vaccins administrés en une seule journée, dimanche dernier 08 aout.

Emna Bhira