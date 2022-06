Tunisie : Trois ouvriers victimes de brÃ»lures variables aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© frappÃ©s par la foudre Ã  Sbeitla

Tunisie : Trois ouvriers victimes de brûlures variables après avoir été frappés par la foudre à Sbeitla

Trois ouvriers ont été victimes de brûlures variables, après avoir été frappés par la foudre, alors qu’ils travaillaient dans un chantier à la délégation de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine).

Les unités de la protection civile se sont rendues sur les lieux, les blessés ont été transférés à l’hôpital local de Sbeitla, et leur état est stationnaire, a indiqué le directeur régional de la protection civile de Kasserine, dans une déclaration médiatique.

Le gouvernorat de Kasserine a connu aujourd’hui des précipitations accompagnées d’orages.

L’Institut national de la Météorologie prévoit « une accalmie la nuit prochaine, et un temps partiellement nuageux dans la plupart des régions, après les pluies orageuses qui se poursuivent cet après-midi dans des délégations du Centre et du Sud ».

Dans son bulletin météo de ce soir, l’INM indique que l’activité du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, et sera accompagnée par des tempêtes de sable.

L’Institut national de Météorologie maintient ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche, face à une mer fortement agitée.

Les températures nocturnes seront comprises entre 23 et 27° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières ; elles seront entre 28 et 32° dans le reste des régions.

