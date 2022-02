Tunisie : Trois partis présentent une motion contre Saïed et Bouden pour « mauvaise gestion de l’argent public »

Les Secrétaires Généraux du Courant démocrate, d’el-Joumhouri, d’Ettakatol, et un représentant des personnalités nationales indépendantes ont présenté, ce mardi 15 février 2022, une motion au premier président de la Cour des comptes, sur des crimes de mauvaise gestion de l’argent public, abus de pouvoir, et violation des mesures administratives contre le président de la république, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, la ministre de la Culture, Hayet Ktat Guermezi, et tous ceux qui seront révélés par l’enquête.

Cette requête intervient suite à a fermeture du siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), et du musée du Bardo, tout en interdisant aux employés de poursuivre leur travail, en poursuivant le versement des salaires.

Gnetnews