Tunisie: Un alignement planétaire exceptionnel observable dès ce soir

Un événement astronomique rare se produira ce mercredi 15 janvier 2025 : un alignement planétaire impliquant six planètes — Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne — sera visible à partir de 19 heures et jusqu’à la fin du mois.

Un phénomène fascinant mais partiel

Ce phénomène, surnommé « parade planétaire », sera partiellement visible à l’œil nu, sous réserve de conditions météorologiques favorables, notamment en Tunisie. Selon le site spécialisé Star Walk, l’alignement planétaire se produit lorsque plusieurs planètes semblent se regrouper du même côté du Soleil.

Cependant, comme l’explique le site, un alignement parfaitement droit est impossible. Les planètes, bien qu’apparaissant alignées depuis la Terre, suivent une trajectoire légèrement décalée dans le plan orbital du système solaire.

Les prochaines dates à noter

Les amateurs d’astronomie peuvent également se préparer pour d’autres alignements planétaires prévus cette année:

-21 janvier 2025 : Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Saturne et Vénus seront visibles de nuit.

-28 février 2025 : Un alignement exceptionnel de sept planètes — Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars — sera observable en soirée.

-11 août 2025 : Un alignement matinal impliquera Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne.

Un spectacle sans conséquences scientifiques

Les alignements planétaires, bien qu’esthétiques, n’ont aucune influence sur la gravité terrestre ou les phénomènes naturels. Ils demeurent des spectacles fascinants pour les passionnés du ciel, offrant une opportunité unique d’observer les merveilles de notre système solaire.

Gnetnews