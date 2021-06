Tunisie : Un confinement en deux temps dans les dÃ©lÃ©gations de Kasserine oÃ¹ les cas de contamination dÃ©passent les 400 sur 100 mille habitants

Tunisie : Un confinement en deux temps dans les délégations de Kasserine où les cas de contamination dépassent les 400 sur 100 mille habitants

Le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk, a décidé un confinement total du lundi 21 Juin au dimanche 27 Juin 2021 dans les délégations de Majel bel Abbès, et Hassi el-Ferid.

Le confinement débutera le jeudi 24 juin 2021, jusqu’au dimanche 27 juin 2021, dans les délégations de Kasserine Nord, Kasserine Sud et Ezzouhour.

Cette disposition a été prise au terme de la réunion dimanche de la commission régionale de lutte contre le Coronavirus, dans les régions où les cas de contaminations dépassent les 400 sur 100 mille habitants, en vue de briser les chaines de transmission.

Une série de restrictions marquera le confinement, à l’instar de l’interdiction des déplacements vers les délégations en question, interdiction des déplacements des agents des secteurs public et privé, sauf avec autorisation, interdiction des festivités et des activités culturelles, sportives, touristiques et de loisirs ; fermeture des grandes surfaces, des différents commerces, des marchés municipaux, des cafés, restaurants, salles des fêtes, salles de jeux, bains maures, parcs, etc.

Les mesures portent également sur la suspension de la fréquentation des maisons de culte.

Sont exceptés de ces restrictions, les institutions éducatives, et administrations impliquées dans les examens nationaux, ainsi que les élèves, cadre éducatif et personnel de santé concernés par les campagnes de vaccination…

Gnetnews