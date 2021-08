Tunisie : Un dÃ©but de semaine marquÃ© par une baisse des tempÃ©ratures au Nord et Centre

Tunisie : Un début de semaine marqué par une baisse des températures au Nord et Centre

Ce début de semaine sera marqué par une baisse relative des températures, notamment au Nord et Centre ; les maximales seront comprises entre 29 et 35° dans les régions côtières, et entre 36 et 41° à l’intérieur du pays, avec l’apparition des coups de sirocco.

La canicule persiste dans le Sud-Ouest, le mercure variera entre 40 et 45°, indique l’INM dans son premier bulletin météo de ce lundi 02 août.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud où ils seront accompagnés de tempête de sable.

La mer sera agitée à très agitée dans la région de Serrât.

Le ciel sera globalement peu nuageux, avec des nuages qui se densifient progressivement l’après-midi sur les hauteurs Ouest ; ils seront accompagnés par des pluies éparses et locales.

La Tunisie a connu des mois de juin et juillet exceptionnellement chauds, avec des températures dépassant les normales saisonnières de plusieurs degrés.

