Tunisie : Un fonds saoudien accepte de débloquer des fonds pour la restauration des mosquées Okba Ibn Nefaâ et Ez-Zitouna (ministre)

La ministre des Affaires culturelles, Hayett Gtat Guermezi, a déclaré ce lundi 07 Mars que le fonds saoudien pour le développement, a donné son consentement au versement d’une partie du don consacré à la restauration de la mosquée, Okba Ibn Nefaâ, son environnement extérieur, ainsi que la mosquée Zitouna dans la vieille ville.

La ministre s’est rendue ce lundi 07 Mars en visite dans le gouvernorat de Kairouan, où elle s’est enquise de la situation actuelle des bassins des Aghlabides et de la mosquée Okba Ibn Nefaâ, des principaux problèmes techniques et logistiques en suspens, ainsi que des interventions urgentes pour la restauration et le réaménagement de ces deux sites.

Ces fonds serviront à mener des travaux urgents pour colmater les fissures profondes de la grande mosquée de Kairouan, les bassins des Aghlabides, et ce après les négociations que la ministre a menées avec le directeur exécutif du fonds, Soltane Ibn Abderrahmen Morched et la délégation l’accompagnant, pendant une séance tenue au ministère le 09 février 2022.

La construction des bassins des Aghlabides remonte au milieu du IXe siècle entre 860 et 862 après JC, à l’époque de l’État Aghlabide, plus précisément sous le règne d’Abu Ibrahim ibn al-Aghlab.

La superficie totale de ces bassins est de 11 000 mètres carrés et leur capacité dépasse les 50 mètres carrés.

Quant à la mosquée okba Ibn Nefaâ ou la Grande Mosquée de Kairouan ; sa construction remonte principalement à l’ère de l’État Aghlabide au IIIe siècle de l’Hégire, c’est-à-dire au IXe siècle ; sa superficie totale est de 9 700 mètres carrés.

