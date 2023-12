Tunisie : Un hôtel 5* ouvre ses portes à Douz

Un hôtel 5* vient d’ouvrir ses portes à Douz (Kébili). Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, l’a inauguré hier, en présence du gouverneur de Kébili, Mohamed Taieb Khelifi.

Le ministre a évoqué l’apport de cette nouvelle unité touristique pour le produit touristique de Kébili, et dans le Sud tunisien, du fait de son importante valeur en termes d’investissement.

« The Residence-Douz », un projet tuniso-singapourien a été réalisé moyennant une enveloppe de + 55 millions de dinars.

Ce projet confirme l’orientation stratégique du ministère du tourisme, de promouvoir le produit, et de fournir des services de haute qualité au client tunisien et étranger, d’autant qu’il va dispenser de nombreux services dans le cadre de la diversification de l’offre touristique, y compris le tourisme d’affaires, et des congrès, outre le tourisme hospitalier et culturel.

L’hôtel a gardé le cachet architectural de la région et répond aux standards en termes d’économie d’eau, d’énergie et de recyclage…

Ce projet confirme le retour de confiance des investisseurs, notamment les grandes enseignes touristiques dans la destination tunisienne, a-t-il ajouté.

Gnetnews