Tunisie : Un laboratoire mobile à Kairouan, face à une situation catastrophique, et un taux de positivité de 50 %

Le président Kaïs Saïed a ordonné hier, mardi 01er Juin, la mise en place d’un laboratoire mobile de la sécurité biologique, relevant de la direction générale de la santé militaire, au gouvernorat de Kairouan.

Les actions ont été coordonnées, dès hier soir, avec les autorités régionales pour installer les équipements de ce laboratoire.

Dans un communiqué, la présidence de la république impute cette décision à « l’augmentation des cas de contamination par le Covid-19 à Kairouan, et dans le cadre du suivi de la situation épidémique générale sur l’ensemble du territoire de la république ».

Le directeur régional de la Santé de Kairaoun avait, auparavant, qualifié la situation épidémique « d’extrêmement grave, avec un taux de positivité de 50 %, ce qui requiert un respect strict du protocole sanitaire, et une inscription massive à la campagne de vaccination ».

Dans une déclaration à la TAP, le DRS de Kairouan, Mohamed Bourouïs, a déploré que le taux d’inscription dans la région est le plus faible au niveau national, et ne dépasse pas les 7 %. Plus de 26 mille personnes ont été inscrites, sur une population de 680 mille habitants.

Cette recrudescence du nombre des cas a provoqué une forte pression sur l’ensemble des établissements de santé du gouvernorat, avec un taux de remplissage de 90 %, ce qui a donné lieu au transfert des malades vers des régions avoisinantes.

Ce faisant, le laboratoire mobile permet de réaliser les tests de dépistage du Coronavirus, et d’accélérer l’obtention des résultats, en vue d’endiguer la propagation du virus.

Gnetnews