Tunisie : Un nouvel administrateur délégué nommé à la Transtu

Le ministère du Transport annonce la nomination de Abderraouf Salah, en tant qu’administrateur délégué à la Société des transports de Tunis.

Dans un communiqué rendu public ce week-end, le même département précise que Abderraouf Salah succède à Ramzi Khaznadar.

La Transtu qui gère le transport urbain à Tunis (réseau de bus, de métro léger et TGM), traverse des difficultés financières énormes. Ses agents avaient observé lundi dernier un sit-in à l’appel de la fédération générale du transport, ayant paralysé le transport urbain à Tunis, et mis à mal l’activité générale. Motif : non versement de la prime de fin d’année.

Un accord était trouvé entre l’administration et le syndicat sur la date de son octroi ; le trafic avait repris dans la foulée.

Gnetnews