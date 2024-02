Tunisie : Un temps pluvieux, en ce dernier jour d’el-Azara

Ce mardi 13 février correspond à la fin de la période d’el-Azara, une période de dix jours ayant débuté le 03 février courant, selon le calendrier agraire.

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce 2ème jour de la semaine, par des nuages, parfois, intenses avec certains pluies le matin, dans les régions de l’extrême Nord-Ouest, et des nuages passagers dans le reste des régions.

Le vent est du secteur du Nord-ouest, relativement violent, près des côtes et sur les hauteurs, et modéré à relativement, violent, dans le reste des régions.

Les températures maximales sont, globalement, comprises entre 14 et 19° au Nord et sur les hauteurs, et entre 20 et 25° dans le reste des régions.

Gnetnews