Tunisie : Un ciel peu nuageux, les températures atteindraient les 31°

Un temps printanier prévaut, ce jeudi 04/04/2024, sur l’ensemble du pays. Une fois le brouillard dissipé dans le Nord, le temps sera peu nuageux dans la plupart des régions, et puis partiellement, nuageux, au Sud.

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord, et du secteur Est au Centre et au Sud, relativement, violent au Sud, avec des tempêtes de sable locales ; faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est houleuse à peu agitée au Nord et dans le Golfe de Gabès, peu agitée à calme sur le reste du littoral.

Les températures sont stationnaires, les maximales sont comprises entre 21 et 27° au Nord, près des côtes et sur les hauteurs, et entre 27 et 31° dans le reste des régions.

