Tunisie : Un temps printanier et ensoleillé, températures en hausse

Le printemps est en train de prendre ses marques, peu à peu. Un temps ensoleillé , et un ciel bleu traversé par quelques nuages passagers, prendront le devant, ce mercredi 08 Mars.

Les températures sont en hausse relative. Les maximales seront comprises entre 18 et 24° au Nord et sur les hauteurs. Elles seront entre 22 et 28° dans le reste des régions.

L’activité du vent se poursuit, relativement, près des côtes Nord.

La mer est agitée à très agitée au Nord ; elle est houleuse à peu agitée dans le reste des champs marins.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit l’éventualité d’un brouillard local les premières heures de la journée dans les régions Est.

Gnetnews