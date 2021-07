Tunisie : Un week-end caniculaire, des tempÃ©ratures au-dessus des normales saisonniÃ¨res de 5 Ã  10Â°

Tunisie : Un week-end caniculaire, des températures au-dessus des normales saisonnières de 5 à 10°

La canicule qui sévit depuis la deuxième quinzaine du mois de juin sur la Tunisie, s’inscrit dans la durée ; ce week-end sera exceptionnellement chaud dans la plupart des régions, avec l’apparition des coups de sirocco.

Dans son dernier bulletin Météo de cette fin de matinée du vendredi, l’Institut national de Météorologie prévoit des températures élevées et au-dessus des normales saisonnières ces samedi et dimanche, 03 et 04 juillet à travers la Tunisie ; les moyennes du mois de juillet seront dépassées de 5 à 10°.

Les températures connaitront une baisse relative le lundi 05 juillet 2021.

Le mercure atteindra samedi et dimanche 38° dans le Grand-Tunis ; 40 à 43°à Zaghouan ; 41 à 43° à Béjà, Jendouba et au Kef ; 43 à 45° à Siliana ; et 46 à 49° à Tozeur. Idem pour Tataouine et Kébili, où des températures record sont attendues.

Gnetnews