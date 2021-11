Tunisie : Une délégation d’agences de voyages et TO allemands dans nos murs pour la reprise du tourisme

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassen, a rencontré ce mardi 16 novembre une délégation de tours opérateurs et agences de voyage allemands, à l’occasion de sa visite en Tunisie, « pour prendre connaissance des principaux attributs du tourisme dans notre pays, du protocole sanitaire en vigueur dans le secteur, ainsi que des différentes mesures préventives d’accueil des touristes ».

Le ministre a salué « la visite des principaux voyagistes et acteurs du tourisme allemand en Tunisie, dans la mesure où elle va permettre de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne et en Europe, c’est aussi une occasion pour dévoiler les richesses que recèlent le pays, en termes de tourisme alternatif, écologique, et culturel, et d’artisanat, ainsi que du tourisme balnéaire ».

Le ministre a passé en revue « le plan d’action de la relance de l’activité touristique pendant l’après Covid-19, en faisant la lumière sur les mesures préventives et les dispositions sanitaires, prévues par le protocole sanitaire en vigueur dans l’ensemble des établissements touristiques ».

Il a, par ailleurs, évoqué « le protocole sanitaire propre aux musées, sites archéologiques et autres », affirmant que « toutes les mesures préventives et sanitaires seront appliquées avec fermeté, de manière à assurer la sécurité de tous, parmi les touristes et les employés du secteur ».

La délégation allemande s’est rendue à la Médina de Tunis, et aux souks traditionnels pour s’enquérir du produit traditionnel, du legs civilisationnel et culturel.

Les TO et agences de voyages allemands comptent, par ailleurs, faire le déplacement à de nombreuses régions du pays, pour s’informer des principaux attributs en termes d’attraction touristique dans notre pays.

