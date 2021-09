Tunisie : Une demi-journée pour la vaccination du cadre éducatif samedi, AstraZeneca et Sinovac seront utilisés

Le ministère de la Santé annonce le parachèvement, demain samedi 18 septembre, de la vaccination du cadre éducatif dans les secteurs public et privé.

Cette action aura lieu demain de 13h à 17h, dans des établissements scolaires transformés en centres de vaccination implantés à travers les différentes régions de la république (une liste complète en est publiée sur la page officielle du ministère).

Sont concernés par la vaccination, le cadre éducatif et les agents n’ayant pas reçu la première dose du vaccin, inscrits ou non sur le dispositif Evax ; les établissements préscolaires : Jardins d’enfants, Kouttebs (écoles coraniques) et garderies scolaires ; les écoles primaires, collèges et lycées ; les établissements de formation professionnelle ; et les prestataires de services dans les foyers et restaurants universitaires.

Les vaccins utilisés seront Sinovac pour les 18 – 39 ans, et AstraZeneca pour les plus de 40 ans.

Le ministère appelle les cadres éducatifs à se rendre dans les centres de vaccination munis de leur carte d’identité, ou une carte prouvant leur appartenance à l’un des établissements précités, où ils seront inscrits et vaccinés.

Cette action organisée de concert avec plusieurs ministères vise à « garantir une année scolaire sûre ».

Gnetnews