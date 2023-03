Tunisie : Une mission d’experts la banque mondiale présente ses résultats sur le projet Elmed

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, s’est réunie hier, jeudi 30 Mars, avec une équipe d’experts de la banque mondiale, en présence du représentant permanent du bureau de la banque mondiale à Tunis, et l’équipe de la STEG chargée du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED), ainsi que des cadres du ministère.

Cette réunion a été consacrée à la présentation des principaux résultats de la mission menée par les experts de la banque mondiale, dans le cadre de la visite du travail qu’ils ont effectuée en Tunisie du 21 au 30 Mars, afin de préparer le plan de financement, et les documents contractuels en vue de la réalisation de ce projet, Elemed.

Gnetnews