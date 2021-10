Tunisie : Une nouvelle riposte Ã  une Ã©pidÃ©mie dÃ©clinante, et une vaccination encore poussive

Tunisie : Une nouvelle riposte à une épidémie déclinante, et une vaccination encore poussive

Le Coronavirus continue à perdre pied en Tunisie, une tendance baissière confirmée par les indicateurs.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 05 Octobre, 213 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 5350 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,98 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 709 001 contaminations, sur un ensemble de 2 975 899 analyses en laboratoire.

665 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 680 377 guérisons.

Le bilan des décès avoisine les 25 mille, 24 971 plus exactement, dont 02 morts signalés à la même date.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à l’heure qu’il est, 943 patients ; dont 24 nouvelles admissions ; 174 malades sont placés en réanimation et 67 sous respiration artificielle.

Journée de vaccination pour les femmes enceintes

Parallèlement à l’amélioration de la situation épidémique, la campagne de vaccination tente de toucher toutes les catégories de la population, dans une course acharnée vers l’immunité collective.

Le centre d’obstétrique et de néonatologie de Tunis organisera, le samedi 09 octobre, une journée de vaccination des femmes enceintes, au 4ème mois de grossesse ou plus, et des femmes allaitantes (six mois après l’accouchement).

La vaccination aura lieu de 8h à 15h dans les consultations externes du centre (hôpital Wassila Bourguiba de la capitale). Qu’elles soient inscrites ou non, les femmes peuvent participer à cette journée, qui verra l’administration du vaccin Pfizer – Biontech.

Actuellement, 3 973 932 personnes ont un schéma de vaccination complet, dont 3 121 499 ont reçu les deux doses de la fameuse injection.

La campagne nationale de vaccination a vu, jusque-là, l’inoculation de 8 314 588 doses de vaccin, dont 5 193 089 premières doses.

La désaffection envers la piqûre demeure élevée : 30 840 personnes ont été vaccinées hier sur un total de 128 806 convoqués.

Ce faisant, une réunion s’est tenue hier, mercredi 06 octobre, sous la présidence du chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet, en présence des différents intervenants de la gestion de la crise du Covid-19.

A l’ordre du jour, l’évaluation de la situation épidémique, et d’autres sujets inhérents à la stratégie de lutte contre virus, à travers le dépistage précoce des cas positifs et des cas-contact, le séquençage et la vigilance au niveau des points de passage frontaliers.

