Tunisie : Une réunion ministérielle planche sur la situation environnementale à Djerba

La situation environnementale à l’île de Djerba a été au centre d’une séance de travail, tenue hier mercredi 12 janvier 2022 au siège du ministère de l’Environnement, sous la coprésidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, en présence du coordinateur général du sommet de la francophonie, Moncef Sassi, du gouverneur de Médenine, et des représentants de la société civile et de plusieurs ministères.

La réunion a porté sur l’activation des mesures en vue de « la mise en place d’une unité de valorisation et de traitement de déchets ménagers, pour promouvoir la situation environnementale en termes de propreté générale à Djerba ».

Il s’agit aussi de trouver des solutions urgentes en vue d’améliorer la situation, a fortiori que l’Île de Djerba s’apprête à abriter le 28ème sommet de la Francophonie, en novembre 2022.

Elyes Hamza a affirmé « la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, et de respecter la convention Ramsar, sur les zones humides, pour pérenniser les projets y afférents ».

Leïla Chikhaoui a évoqué les efforts déployés par les différentes parties, en matière environnementale rappelant que « la stratégie du ministère dans le domaine des déchets s’achemine vers la valorisation et le recyclage ».

Gnetnews