Tunisie : Une sÃ©ance de travail Ã  la Kasbah consacrÃ©e au dispositif laitier

Tunisie : Une séance de travail à la Kasbah consacrée au dispositif laitier

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 07 novembre à la Kasbah, une séance de travail, consacrée à l’examen du dispositif laitier, en présence du président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), ainsi que des représentants du secteur de production laitière.

La réunion a évoqué « les réalités et perspectives du dispositif laitier, du point de vue du volume de la production, du niveau de la consommation nationale, ainsi que du stock stratégique », rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, question des dernières données liées à la production et à la consommation nationale du lait, et dérivés, et les mesures proposées pour en préserver les équilibres.

Gnetnews