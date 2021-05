Tunisie : Une situation épidémique stable, les médecins mettent en garde contre une recrudescence avec l’arrivée de l’été

La situation épidémique se stabilise, se maintenant à un niveau plateau, sans que la baisse escomptée n’intervienne. Les médecins mettent en garde contre une recrudescence du nombre des cas et une quatrième vague avec l’arrivée de l’été ; un scénario fatal pour le système de santé, toujours menacé d’effondrement.

Le ministère de la Santé annonce que 1397 nouveaux cas de contamination ont été recensés à la date du 26 Mai, après la parution des résultats de 6529 en laboratoire, soit un taux de positivité de 21,40 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 340 250 contaminations, contre 299 331 guérisons, dont 476 personnes nouvellement rétablies.

Quelque 53 disparitions ont été enregistrées à la même date, portant le bilan à 12 451 décès des suites du Covid-19.

Les pressions continuent à être de plus en plus fortes sur les hôpitaux, avec 2006 hospitalisations, dont 1753 dans le secteur public, et 253 dans le secteur privé.

Sur l’ensemble, 417 sont placés en réanimation et 12 sous oxygène.

Au total, 16 215 patients ont été hospitalisés depuis le début de la pandémie, dont 39 nouvelles admissions les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 454 431 analyses pour dépister le virus, depuis le début de la pandémie.

