Tunisie-Union Africaine : Renforcement des coopÃ©rations et plaidoyer pour la justice

Tunisie-Union Africaine : Renforcement des coopérations et plaidoyer pour la justice

En marge de la 46ᵉ session du Conseil Exécutif de l’Union Africaine (UA), le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a intensifié ses rencontres avec ses homologues africains et les hauts responsables de l’organisation panafricaine. Les discussions ont porté sur les principaux enjeux inscrits à l’ordre du jour, notamment les questions sécuritaires, économiques et de gouvernance.

Lors d’une réunion bilatérale avec son homologue éthiopien, Gideon Timothéus, les deux parties ont exploré les opportunités de coopération économique et commerciale entre la Tunisie et l’Éthiopie. Les échanges ont également concerné les secteurs stratégiques du tourisme, des énergies renouvelables et des industries agroalimentaires. À cette occasion, il a été convenu d’organiser cette année à Addis-Abeba une commission mixte tuniso-éthiopienne afin de renforcer les échanges bilatéraux.

Sur le plan diplomatique, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé l’engagement de la Tunisie en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent, soulignant que ces enjeux sont indissociables. Il a également mis l’accent sur la cause palestinienne, appelant à un soutien accru de l’Union Africaine pour parvenir à une solution juste et durable.

Dans son intervention devant le Conseil Exécutif, le chef de la diplomatie tunisienne a salué le thème 2025 de l’UA, intitulé « Justice pour les Africains et les personnes originaires d’Afrique à travers les indemnisations », insistant sur la nécessité d’une justice réparatrice face aux crimes historiques subis par les peuples africains. Il a également plaidé en faveur d’une réforme financière et administrative de l’organisation panafricaine, prônant une meilleure gestion des ressources et une plus grande transparence au sein de la Commission de l’UA.

Enfin, le ministre a exprimé la gratitude de la Tunisie pour le soutien des pays africains à l’initiative tunisienne « Justice sociale en Afrique : Promouvoir le progrès économique, social et environnemental centré sur le citoyen », désormais inscrite parmi les priorités de l’UA. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de Tunis de contribuer activement à un développement équitable et durable sur le continent.

