Tunisie/ Vaccination contre le Coronavirus : 100 mille citoyens se sont inscrits sur la plateforme électronique (Louzir)

Le président de la commission des vaccins, Hechmi Louzir, a déclaré ce jeudi 21 janvier 2021, que 100 mille citoyens de différentes régions du pays, ont procédé jusque-là à l’inscription sur la plateforme numérique, propre à l’organisation de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que « l’inscription sur cette plateforme avait débuté depuis hier, mercredi 20 janvier, où près de 80 mille citoyens se sont inscrits, par SMS, alors que 20 mille se sont inscrits à travers Internet », évoquant « un bon taux » de participation.

Louzir a appelé les citoyens « à participer davantage à l’inscription sur cette plateforme, afin de bénéficier du vaccin contre le coronavirus, aussitôt disponible ».

« Il est fort probable que la Tunisie obtienne le premier lot de vaccins pendant le mois de février prochain », a-t-il pronostiqué.

Le Directeur de l’Institut Pasteur a, par ailleurs, souligné qu’une équipe de spécialistes examinera, avec l’arrivée du vaccin en Tunisie, les demandes des citoyens via cette plateforme, et les triera, selon l’ordre de priorité, accordé aux personnes âgées, aux malades chroniques…

Le ministère de la Santé planche actuellement sur « la mise à disposition des équipements nécessaires et le parachèvement des préparatifs logistiques, pour recevoir, stocker et distribuer les vaccins dans les meilleures conditions », a-t-il indiqué, reconnaissant que « des insuffisances persistent auxquelles le ministère œuvre à pallier dans les délais les plus proches ».

Louzir a, également, fait savoir que la plateforme comporte un espace, propre au suivi de l’état de santé des citoyens après avoir été vacciné contre le coronavirus. « Ils pourraient ainsi mentionner les effets indésirables, qu’ils auraient développé suite au vaccin », un volet conçu, juste à titre de précaution, a-t-il tenu à préciser.

Dans une déclaration précédente, Hechmi Louzir avait fait savoir que des SMS allaient être envoyés aux citoyens postulant au vaccin, pour les informer de la date, et l’heure du vaccin, tout en fixant le centre de vaccination où ils devront se diriger.

