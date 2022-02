Tunisie/ Vents violents : Alerte Orange à Kasserine, et jaune dans le Grand-Tunis et ailleurs

L’INM accorde ce mercredi 02 février la couleur Oranger à Kasserine, où des vents violents continuent à souffler, dont la vitesse dépassera les 90 km/ heure sous forme de rafales.

La couleur orange signifie un haut niveau d’alerte et de prudence, du fait de la dangerosité découlant de la violence des vents, comme les perturbations et les difficultés en termes de transport aérien. Des risques planent, également, sur la distribution de l’électricité, les lignes téléphoniques, outre la possibilité que des branches d’arbres ne se brisent et ne tombent, explique l’Institut national de la Météorologie.

Les gouvernorats concernés par l’alerte jaune, à l’instar de ceux du Grand-Tunis, où un vent violent est en train de souffler, sont tenus à la prudence pendant l’accomplissement des activités quotidiennes.

Alors que la couleur verte accordée aux gouvernorats de Médenine et Tataouine, signifie une situation météorologique normale.

L’alerte reste, également, de mise pour la navigation et la pêche, face à une mer houleuse, à fortement agitée.

Des vents violents soufflent sur la Tunisie depuis la nuit de lundi dernier, à cause d’une dépression sur le Golfe de Gênes. Ces perturbations météorologiques devraient baisser d’intensité à partir de demain jeudi 03 février, où un temps stationnaire est attendu.

