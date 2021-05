Tunisie : Vers la crÃ©ation dâ€™un centre intÃ©grÃ© tuniso-corÃ©en destinÃ© Ã  la promotion de lâ€™usage des drones

Tunisie : Vers la création d’un centre intégré tuniso-coréen destiné à la promotion de l’usage des drones

Le ministre des Technologies de la Communication, Mohamed Fadhel Kraïem, a annoncé ce lundi 24 Mai, la création en vue d’un centre intégré tuniso-coréen destiné à la promotion de l’usage des drones.

Intervenu lors d’une plénière à l’Assemblée, le ministre a révélé qu’une commission présidée par son ministère planche sur ce projet, dont le but est « d’appuyer les start-up, de permettre une commercialisation des services dans le domaine des drones, et de créer des postes d’emploi dans l’analyse des données haute définition récoltées à travers l’usage des avions sans pilote ».

Cinq plateformes et un centre de contrôle seront créés dans le cadre de ce projet, a-t-il indiqué, signalant que des équipements seront mis à disposition, et 25 entraineurs tunisiens spécialisés dans cette technologie seront formés.

Les secteurs prioritaires fixés dans le cadre de ce projet sont : « l’agriculture, la santé, l’équipement, la cartographie, et l’environnement ».

Ce centre qui élira domicile au parc technologique de la Gazelle, requerra un financement de 5 millions de dollars qui sera assuré par la partie coréenne, a-t-il souligné.

La loi permettra d’ouvrir des portes fermées

Kraïem a ajouté que son ministère travaille, actuellement, sur le texte législatif régissant les drones, dont « la première version nous a plongés dans l’abattement », a-t-il avoué.

Il a reconnu que « ce domaine est complexe dans la mesure où il revêt des aspects sécuritaires, mais les solutions existent notamment en s’inspirant des expériences comparées, et en assurant une utilisation progressive de cette technologie ».

Ce texte sera ainsi examiné par la commission nationale de la cybersécurité issue du conseil de sécurité nationale, qu’il préside et où siègent des représentants du ministère de la défense, de l’Intérieur, de la présidence gouvernement…

Le ministre a évoqué « une loi prometteuse et applicable, permettant d’ouvrir des portes fermées et incitant les jeunes au renouveau et à l’investissement dans ces technologies, dont l’usage est, à ce stade, important dans l’agriculture ».

Kraïem a ajouté que son ministère travaille avec la profession, notamment avec la fédération des technologies de la Communication relevant de l’UTICA, sur ce sujet, signalant que la Tunisie a signé la convention de Chicago et ses annexes, couvrant notamment les drones.

