Tunisie: Visite ministérielle au dépôt de la pharmacie centrale

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a effectué une visite ce jeudi 7 décembre 2023 au dépôt central de la Pharmacie Centrale en Tunisie à Ben Arous, en compagnie de Ali Aoun, ministre algérien de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission officielle du ministre algérien en Tunisie. La délégation était accompagnée du directeur général de la Pharmacie Centrale, ainsi que de cadres du ministère de la Santé.

Ali Merabet a guidé la délégation algérienne à travers les différents espaces dédiés au stockage, à la distribution et aux procédures de gestion des médicaments. Il a présenté les méthodes optimales pour garantir la sécurité de cette ressource vitale et assurer la continuité de l’approvisionnement du marché en médicaments.

Un peu plus tôt, une séance de travail s’est tenue au siège du ministère de la Santé, sous la supervision de Ali Merabet, réunissant ce dernier avec Ali Aoun.

Cette séance a été dédiée à l’examen des domaines de coopération entre les deux pays fraternels dans la structuration des systèmes pharmaceutiques et des industries pharmaceutiques. Elle visait également à tirer profit de l’expérience commune des deux pays pour renforcer les investissements conjoints, couvrir les besoins nationaux en médicaments, et promouvoir davantage les opportunités d’exportation et d’investissements étrangers.

Dans son discours, le ministre de la Santé a souligné l’engagement du ministère à développer le système pharmaceutique en Tunisie, à soutenir les investissements, la recherche et l’innovation dans le domaine pharmaceutique. Il a salué les visions communes pour la mise en œuvre d’un partenariat fructueux avec la République Algérienne Démocratique et Populaire, en particulier dans le contexte de l’établissement de l’Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé.

À cette occasion, une convention de coopération a été signée entre l’Agence Nationale des Médicaments et des Produits de Santé de la Tunisie et l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques de la République Algérienne.

Gnetnews