La Tunisie et la Chine s’engagent Ã  dÃ©velopper les investissements des deux cÃ´tÃ©s

La Tunisie et la Chine s’engagent à développer les investissements des deux côtés

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, s’est entretenu, hier mercredi 17 novembre, au siège de son ministère, avec l’ambassadeur de Chine à Tunis, Zhang Jianguo.

La rencontre a porté sur « les perspectives de coopération entre les deux pays ; les moyens de développer les échanges commerciaux, et les investissements chinois en Tunisie ».

Le diplomate chinois a dit sa détermination « à faire connaitre et à soutenir l’exportation du produit tunisien dans l’empire du milieu, et d’encourager les investissements des deux côtés, en vue d’élever le niveau des transactions bilatérales et d’améliorer la balance commerciale entre les deux pays ».

A noter que la Chine fait partie, avec l’Italie et la Turquie, des trois pays, avec lesquels la balance commerciale de la Tunisie est largement déficitaire.

Gnetnews