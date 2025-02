UA: La Tunisie rÃ©affirme son engagement en faveur des causes africaines

UA: La Tunisie réaffirme son engagement en faveur des causes africaines

Lors de la 38e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union Africaine, qui se tient actuellement à Addis-Abeba, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a présenté la vision de la Tunisie face aux défis majeurs du continent. Son intervention a mis en avant plusieurs axes stratégiques, allant de la sécurité et la gouvernance à l’économie et l’environnement, tout en réaffirmant l’engagement de la Tunisie en faveur du développement africain.

Sécurité et résolution des conflits : Une approche africaine

Le ministre a souligné la nécessité d’adopter le principe des « solutions africaines aux problèmes africains » pour résoudre les conflits et atteindre l’objectif de « faire taire les armes d’ici 2030 ». Il a également plaidé pour un soutien financier et logistique accru des Nations Unies et de la communauté internationale aux opérations de consolidation de la paix menées par l’Union Africaine.

Face aux nouveaux défis sécuritaires – terrorisme, criminalité transnationale, cybermenaces et changement climatique –, la Tunisie se dit prête à partager son expertise avec les pays africains afin de renforcer la coopération dans ces domaines.

Soutien à la Libye et solidarité avec la Palestine

Le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé le soutien total de la Tunisie au peuple libyen, appelant à une solution libyo-libyenne basée sur le dialogue et le consensus national. Il a également insisté sur l’importance d’une mobilisation africaine et internationale pour l’aide humanitaire aux populations touchées par les conflits.

Concernant la Palestine, la Tunisie maintient sa position ferme en faveur des droits du peuple palestinien, dénonçant les violations continues et les tentatives de déplacement forcé. Elle appelle à une solidarité africaine accrue face à cette situation.

Économie et justice climatique : une gouvernance mondiale plus équitable

La Tunisie a plaidé pour une intégration plus forte de l’Afrique dans l’économie mondiale, appelant à une réforme globale de l’architecture financière internationale et à une restructuration rapide de la dette. Elle a également insisté sur la nécessité de lutter contre les flux financiers illicites et de récupérer les fonds spoliés.

Sur le volet environnemental, le ministre a exhorté la communauté internationale à renforcer les financements du Fonds vert pour le climat, tout en insistant sur la responsabilité historique des grandes puissances industrielles. Il a également plaidé pour une justice climatique et un meilleur accès aux technologies vertes pour les pays africains.

Réformes et intégration continentale

La Tunisie soutient le processus de réforme institutionnelle de l’Union Africaine afin de renforcer son efficacité et sa transparence. Elle salue également les avancées dans la réforme de la gestion financière et administrative de la Commission de l’Union Africaine.

Sur le plan économique, la Tunisie mise sur la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAf) pour stimuler la croissance et renforcer les échanges intra-africains. Elle propose une approche axée sur le développement économique, social et environnemental centré sur les citoyens, afin de réduire les inégalités et promouvoir la justice sociale.

Enfin, la Tunisie appuie l’initiative de l’Union Africaine visant à réformer et élargir le Conseil de sécurité de l’ONU pour garantir une représentation plus équitable des pays en développement, notamment africains.

À travers cette intervention, la Tunisie réaffirme son engagement indéfectible envers les causes africaines, mettant en avant sa volonté de contribuer activement aux efforts continentaux pour relever les défis sécuritaires, économiques et environnementaux.

Gnetnews