Un programme national de dépistage du cancer du poumon prévu pour 2025 après une phase pilote prometteuse

Un programme national de dépistage précoce du cancer du poumon sera lancé en Tunisie au deuxième trimestre 2025, après l’achèvement et l’évaluation d’une phase pilote, a annoncé le président de l’Association Tunisienne de Chirurgie Thoracique (TTSA), Pr. Belhassen Smati. Ce projet, développé en collaboration avec le ministère de la Santé, a pour objectif de détecter le cancer du poumon chez 500 personnes à l’aide d’une technique de scanner thoracique à faible dose.

Lors du troisième congrès annuel de la TTSA, Pr. Smati a souligné l’efficacité de cette méthode, déjà en application depuis deux mois à l’Hôpital Abderrahmen Mami de Pneumo-Phtisiologie à l’Ariana, où 15 personnes ont pu être dépistées précocement. Il a précisé que cette technique permet d’augmenter l’espérance de vie des patients diagnostiqués tôt, atteignant près de 10 ans pour environ 80 % des cas.

Le cancer du poumon reste l’un des cancers les plus courants chez les hommes, particulièrement chez les fumeurs, avec entre 5 000 et 6 000 nouveaux cas annuels selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En l’absence d’un registre national, de nombreux cas sont souvent découverts à des stades avancés, limitant l’espérance de vie des patients à moins d’un an.

Pr. Smati encourage les Tunisiens âgés de 55 à 70 ans à consulter les services externes de l’Hôpital Abderrahmen Mami pour bénéficier de ce dépistage précoce, soulignant l’importance de cette démarche pour une prise en charge rapide et efficace de cette maladie.

