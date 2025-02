Un quart des Ã©lÃ¨ves tunisiens fument : Un projet de loi pour interdire le tabac aux mineurs

Un quart des élèves tunisiens fument : Un projet de loi pour interdire le tabac aux mineurs

Lors d’une conférence organisée par la direction régionale de la santé de Ben Arous, le président de l’Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme, Hatem Bouziane, a révélé une statistique préoccupante : 25 % des élèves scolarisés en Tunisie sont fumeurs.

Selon Bouziane, cette tendance est en constante augmentation, notamment avec l’essor des cigarettes électroniques et chauffées, proposées sous diverses saveurs et ciblant particulièrement les jeunes. Il accuse l’industrie du tabac de chercher à attirer une nouvelle génération de consommateurs, malgré les dangers prouvés de ces produits.

Face à cette situation, l’Alliance tunisienne de lutte contre le tabagisme a soumis une proposition de loi au ministère de la Santé, visant à renforcer la lutte contre le tabagisme à travers plusieurs mesures :

-Interdiction de la vente et de la consommation de tabac aux moins de 18 ans

-Renforcement des espaces sans tabac et élargissement des lieux concernés

-Campagnes de sensibilisation dans les écoles et les entreprises

-Promotion des méthodes de sevrage comme les substituts nicotiniques, les activités physiques et l’accompagnement médical

Gnetnews