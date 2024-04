Tunisie : Les réformes préconisées par le gouvernement seront présentées lors des réunions du printemps de la BM et du FMI à Washington

La Tunisie participe aux réunions annuelles du printemps de la banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se déroulent à Washington du 15 au 20 avril 2024.

La délégation tunisienne compte la ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi Sebeï, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Fethi Zouheïr Nouri, et la cheffe de cabinet du chef du gouvernement, Samia Charfi.

Les membres de la délégation tunisienne auront des rencontres avec les hauts responsables d’institutions financières régionales et internationales, ainsi qu’avec leurs homologues des pays frères et amis, rapporte, en ce début d’après-midi, le ministère de l’Economie et de la Planification dans un communiqué.

Ces rencontres seront une occasion d’informer les partenaires sur les orientations du gouvernement tunisien en termes de réformes, lesquelles visent à élever la cadence de la croissance économique, à préserver les équilibres financiers, et à améliorer la situation sociale, et ce dans le cadre de la vision stratégique, Tunisie 2035, ainsi que du plan de développement 2023.

Elles seront, par ailleurs, une opportunité de discuter les moyens existants pour renforcer la coopération, notamment en cette période critique, au cours de laquelle, l’ensemble des pays du monde, notamment les pays en voie de développement, sont aux prises avec de nombreuses difficultés, économiques, financières et sociales. Outre les défis émergents, en relation avec les changements climatiques, l’énergie et la sécurité alimentaire, rapporte le même département.

La délégation tunisienne prendra part aux séances officielles, ainsi qu’aux réunions des gouverneurs. Outre les conférences et cercles de débat prévus en marge de ces réunions annuelles, autour de sujets importants, en lien avec les défis du développement économique et social, et ceux du développement durable dans le monde.

Gnetnews