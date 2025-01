Visite de travail de M. Mohamed Ali Nafti à Rome

Le 15 et 16 janvier 2025, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, effectuera une visite de travail à Rome, en réponse à l’invitation de son homologue italien, M. Antonio Tajani, Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays de renforcer et de développer davantage leurs relations d’amitié et de coopération. Plusieurs domaines prioritaires seront abordés, notamment la coopération économique, financière, éducative, culturelle et énergétique, ainsi que les questions liées à la migration légale.

M. Nafti et son homologue italien auront également l’opportunité de discuter des enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun, avec un accent particulier sur les questions méditerranéennes.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans l’approfondissement des liens stratégiques entre la Tunisie et l’Italie, et souligne l’importance de la coopération bilatérale dans des domaines clés pour les deux pays.

Gnetnews