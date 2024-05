Visite d’Ã‰tat en Chine : KaÃ¯s SaÃ¯ed rencontre la communautÃ© Tunisienne Ã  PÃ©kin

Visite d’État en Chine : Kaïs Saïed rencontre la communauté Tunisienne à Pékin

Le Président de la République, Kais Saïed, a entamé sa visite d’État en Chine en rencontrant, ce mercredi 29 mai 2024, plusieurs membres de la communauté tunisienne au siège de l’Ambassade de Tunisie à Pékin.

Lors de cette rencontre, le Président Saïed a exprimé sa fierté envers les compétences tunisiennes travaillant à l’étranger et a souligné leur contribution significative au développement des pays d’accueil ainsi qu’à la réalisation de la croissance économique en Tunisie.

Le Président a encouragé les Tunisiens résidant en Chine et dans le monde entier à continuer à exceller dans leurs divers domaines d’expertise. Il les a exhortés à toujours être fiers de leur appartenance à la Tunisie et à œuvrer avec détermination pour rehausser l’image de leur pays à l’international.

Le Président Saïed a également écouté les préoccupations et les aspirations des membres de la communauté tunisienne dans divers secteurs. Il a pris connaissance des difficultés auxquelles ils sont confrontés, affirmant que l’État, à travers toutes ses institutions concernées, doit leur fournir soutien et assistance non seulement pendant la saison estivale des retours mais tout au long de l’année. Il a insisté sur le fait que la Tunisie ne tolérera aucun manquement de la part de ses fonctionnaires envers les citoyens ou toute tentative de ralentir le traitement de leurs affaires.

Gnetnews