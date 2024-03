Visite ministÃ©rielle dans les dÃ©pÃ´ts de Bab SaÃ¢doun, Essijoumi et les ateliers de Sidi Fathallah

Visite ministérielle dans les dépôts de Bab Saâdoun, Essijoumi et les ateliers de Sidi Fathallah

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue hier, jeudi 28 Mars 2024, en visite à des services relevant du secteur du transport terrestre, l’instar du dépôt des bus de Bab Saâdoun, du dépôt central de la maintenance des bus à Essijoumi, des ateliers de maintenance et du dépôt du métro léger, relevant de la Transtu, ainsi que des ateliers d’entretien de Sidi Fathallah, relevant de la SNCFT.

La ministre s’est enquise de la marche de travail dans ces locaux, ainsi que des opérations de maintenance du parc.

Cette visite s’inscrit, dans le cadre, du suivi de recommandations du Conseil ministériel restreint tenu le lundi 25 Mars 2024, ayant planché sur la promotion du système du transport public, et décidé la réparation de 200 bus, et 28 rames de métro, en urgence.

La ministre a appelé à accélérer les procédures liées à l’achat des pièces de rechange, et à respecter les délais convenus en matière de redéploiement des bus et rames de métro, en cours de maintenance.

Prenant connaissance de la situation des trains en cours de maintenance dans les ateliers de Sidi Fathallah, Sarra Zenzeri a appelé la SNCFT a présenté une vision pour restructurer la société, et en améliorer la rentabilité, sur la base d’un diagnostic précis et d’objectifs clairs, ainsi qu’à trouver des solutions permettant de rétablir l’activité de nombre de grandes lignes.

La ministre a, également, recommandé l’accélération des procédures relatives à la cession des bus, trains et différents équipements, désormais inexploités, et la rationalisation des espaces dans les ateliers et dépôts.

