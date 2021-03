Voici les arbitres de la 17Ã¨me journÃ©e

Voici les arbitres de la 17ème journée

La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms des arbitres qui dirigeront les matchs comptant pour la 17ème journée de la Ligue 1 Professionnelle qui seront disputés ce mercredi à partir de 14h. Voici les désignations.

ES Tunis – US Ben Guerdane : Youssef Sraîri

US Tataouine – Club Africain : Sadok Selmi

JS Kairouan – ES Metlaoui : Ahmed Dhaouadi

AS Rejiche – Stade Tunisien : Walid Bennani

AS Soliman – CA Bizertin : Mehdi Belhadj Ali

GnetNews