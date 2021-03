Wadii Al Jari : « Le COMEX ? Une fierté ! Mes ambitions ? On verra »

Le président de la Fédération tunisienne de football a été invité sur le plateau de Dimanche Sport. Wadii Al Jari, désormais membre du comité exécutif de la CAF a déclaré : « C’est une victoire pour la Tunisie. J’ai atteint cet objectif malgré le sabotage de plusieurs compatriotes. Ma victoire prouve qu’avec le travail, tout le monde peut réussir et que le succès n’est pas reservé à certaines familles. Mes ambitions ? Tout doit être bien étudié. Je vais travailler dur pendant ces deux prochaines années et on verra bien ce qui se passera après ».

GnetNews