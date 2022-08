Yassine Meriah : « Je rêve de gagner la C1 avec l’EST »

Le nouveau défenseur central de l’Espérance Sportive de Tunis a déclaré sur la plateforme Taraji+ qu’il a réalisé son rêve de jouer pour le club Sang et or : « Je suis natif de la capitale et j’ai toujours voulu joueur pour l’un de ses grands clubs. C’est chose faite maintenant. Je suis fier et honoré d’avoir signé pour l’ES Tunis et je vais tout donner pour que mon passage soit remarquable. Ma blessure aux ligaments croisés ? Je me sens très bien depuis plusieurs semaines. Je suis au top de la forme. J’ai demandé conseil à Msakni et Haddedi et j’espère que tout ira bien. Mes objectifs ? Gagner plusieurs titres avec l’Espérance et particulièrement la ligue des champions qui manque à mon palmarès ».

