Youssef Msakni : « La France ? Sur un seul match, tout peut arriver »

Le capitaine de l’équipe de Tunisie a marqué un doublé face à la Guinée Equatoriale, largement dominée (4/0) par les Aigles de Carthage. Interrogé par beIN Sports, Youssef Msakni a parlé de cette rencontre, mais aussi du tirage au sort du Mondial et de la confrontation avec le champion du monde en titre : « Aujourd’hui, nous avons répondu présent malgré une longue absence. C’est très important de concrétiser le maximum d’occasions. On est partis du bon pieds et nous devons confirmer au Botswana. La Coupe du monde ? Je pense que le tirage au sort était correct. Nous affronterons de grosses équipes. La France ? Tout est possible dans le football. Sur un seul match, on ne sait jamais ».

