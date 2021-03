Zamalek TV attaque les joueurs: « Celui qui veut partir, qu’il parte »

Le Zamalek a fait match nul, lundi contre Wadi Degla, actuelle lanterne rouge du classement, laissant filer deux précieux points en championnat. L’ex joueur et présentateur, Khaled Ghandour a commenté ainsi cette contre performance : « Il faut que tout le monde se remette en question. Les joueurs et le staff technique touchent des millions et ce rendement est inacceptable. Nous n’avons pas marqué depuis trois matchs. C’est la première fois que le Zamalek obtient un pénalty et les joueurs refusent de le tirer. Le club est plus grand que tous les joueurs. Celui qui veut partir, qu’il parte ».

GnetNews