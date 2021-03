Zied Jaziri commente la discussion qui a fuité sur les réseaux sociaux

L’ex attaquant de l’Etoile Sportive du Sahel et de la sélection tunisienne a répondu à la conversation qui a fuité sur Facebook, dans laquelle il disait à son interlocuteur : « Je ne veux pas que tu aimes l’Epérance ni les Tunisois ». Cette phrase a provoqué une grosse polémique sur les réseaux sociaux et Jaziri a répondu sur les ondes d’IFM : « Je n’ai peur de personne. C’est la rivalité, mais il ne faut pas en faire plus qu’il ne faut. J’ai beaucoup d’amis espérantistes qui m’aiment et me respectent beaucoup. Et c’est réciproque. Ce que j’ai dit est exclusivement en rapport avec le football et le rectangle vert ».

GnetNews