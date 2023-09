Tunisie : Ammar prend part à New-York, au sommet pour une évaluation à mi-parcours de l’Agenda 2030 des ODD

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, qui conduit la délégation tunisienne à la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, a pris part hier, lundi 18 septembre 2023, à l’ouverture du Sommet des Objectifs de Développement Durable.

L’organisation de ce sommet s’inscrit dans le cadre de l’évaluation mi parcours de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable afin de discuter des moyens d’en accélérer la concrétisation et de les mettre en œuvre au cours de la période à venir, en prenant en compte nombreux facteurs, notamment la pandémie de Covid-19 et la poursuite d’un certain nombre de guerres et de crises, ayant entravé dans une certaine mesure la mise en œuvre de tels objectifs.