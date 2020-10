30 nouvelles contaminations Ã  Gafsa, un couvre-feu a Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©

30 nouvelles contaminations à Gafsa, un couvre-feu a été décrété

Le gouvernorat de Gafsa a enregistré, ce samedi 10 octobre, 30 nouveaux cas d’infection par le Coronavirus. Il s’agit du taux d’infection record dans cette région, et cela depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, mars dernier, a annoncé la direction régionale de la santé de Gafsa.

Le comité régional de lutte contre la propagation du Covid-19 dans le gouvernorat de Gafsa a décrété un couvre-feu dans un certain nombre de délégations, principalement à Gafsa Sud et Nord, et El Ksar.

L’objectif étant de freiner la hausse des contaminations notamment dans les régions les plus touchées par le virus.

Gnetnews