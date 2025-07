Météo du mercredi 9 juillet : Ciel dégagé, orages localisés et baisse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce mercredi 9 juillet 2025 une journée globalement ensoleillée, avec un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Toutefois, des cellules orageuses localisées pourraient apparaître dans l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud, pouvant s’accompagner de quelques pluies éparses.

Les vents souffleront du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud du pays. Ils seront relativement forts à localement forts près des côtes et sur le sud, où des phénomènes de tourbillons de sable pourraient se produire. Ailleurs, ils resteront faibles à modérés.

La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble des côtes.

Côté températures, une baisse est attendue. Les maximales oscilleront entre 30 et 34°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 35 et 40°C ailleurs, pouvant atteindre localement les 42°C dans le sud-ouest.

