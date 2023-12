75ème jour d’agression à Gaza : De nouveaux bombardements israéliens font des dizaines de victimes

Mercredi marque le 75ème jour de l’agression continue contre Gaza, avec l’aviation et l’artillerie israéliennes ciblant Jabaliya et Khan Younès, respectivement au nord et au centre de la bande de Gaza.

Des sources locales et des médias à Gaza ont rapporté des bombardements intensifs sur Jabaliya, entraînant la perte de nombreuses vies et causant des blessures à de nombreuses personnes, en particulier des enfants et des femmes.

Ces attaques font suite à une nuit tragique mardi, au cours de laquelle 16 Palestiniens ont été tués et plus de 70 autres blessés dans des frappes intenses sur la ville et le camp de Jabaliya.

Des sources locales et médicales confirment que plus de 13 personnes ont été exécutées par les forces d’occupation dans la maison de la famille Anan, sous les yeux de résidents innocents, dont des enfants et des femmes, dans le nord de Gaza.

Simultanément, les avions de chasse israéliens ont lancé des raids sur la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, accompagnés de bombardements d’artillerie violents.

Des rapports font état de la mort d’un enfant et de plusieurs blessés après qu’une maison dans le quartier japonais, à l’ouest de Khan Younès, ait été frappée par les avions de combat israéliens. D’autres blessés ont été signalés suite à un raid israélien sur le quartier Al-Amal.

Mardi soir, 13 Palestiniens ont perdu la vie et d’autres ont été blessés lorsqu’une maison à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, a été bombardée par les forces d’occupation.

En outre, le bombardement d’une maison de la famille Hamdan, à l’ouest de Khan Younès, a entraîné la mort de 15 citoyens et des blessures chez d’autres.

L’artillerie israélienne a frappé les quartiers d’Al-Tuffah, Al-Daraj et Al-Shuja’iyya à l’est de la ville de Gaza. L’aviation a également visé une maison près de la piscine Sheikh Radwan.

Des sources médicales signalent l’arrivée d’environ 100 martyrs et de centaines de blessés dans les hôpitaux au cours des dernières heures, résultant des massacres perpétrés par les forces d’occupation dans toute la bande de Gaza.

Dans un bilan provisoire, le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier dépasse désormais les 19 650, avec environ 52 600 blessés et des milliers de disparus.

